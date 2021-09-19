انطلاق حملة تطعيم لقاح كورونا للطلاب الجدد بجامعة أسيوط اليوم

أسيوط: هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، انطلاق أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد من الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، وذلك بدءاً من اليوم الأحد الموافق 19 من سبتمبر الجاري ويستمر حتى 20 أكتوبر 2021، وذلك وفق جدول زمني محدد لكل كلية مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس.

وفى السياق ذاته فقد صرح رئيس الجامعة بأنه من المقرر أن يتم تطعيم الطلاب الجدد باللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال إجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة الجامعة لتطعيم كافة منتسبيها من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطعيم كافة أفراد الجامعات والمعاهد المصرية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب ضد فيروس كورونا، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن تطعيم الطلاب الجدد يعد خطوة أساسية لاستكمال الشروط المقررة لالتحاقهم بالكليات المختلفة .

وفي هذا الإطار أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن يتم اليوم بدء أعمال الكشف الطبي والتطعيم للطلاب الملتحقين بكلية الطب البشرى، يعقبه طلاب كليتيّ طب الأسنان والطب البيطري يوم الاثنين 20/9، والصيدلة يوم الثلاثاء 21/9، والهندسة يوم الأربعاء 22/9، وكذلك كليتيّ الحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة يوم الخميس 23/9 .

وأضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تمّ تحديد يوم الأحد 26/9 لكلية العلوم، والاثنين 27/9 لكلية رياض الأطفال، إلى جانب يوميّ الثلاثاء والأربعاء 28و29 / 9 لكلية التجارة، ويوميّ الخميس 30/9 والأحد 3/10 لكلية الحقوق، وكذلك يوم الاثنين 4/10 لكلية التربية (شعبة عامة) والثلاثاء 5/10 كلية التربية (باقي الشعب)، إضافةً إلى يوم الأربعاء 6/10 لكلية التربية الرياضية.

أما طلاب كلية الآداب فقد تقرر لهم يوميّ الأحد والاثنين 10و11 / 10 , ويوم الثلاثاء 12/10 لكليتيّ الزراعة وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والأربعاء 13/10 لكلية التمريض، وكذلك يوم الخميس 14/10 لكلية التربية النوعية، و يوم الأحد 17/10 لكلية الخدمة الاجتماعية والمعهد الفني للتمريض يوم الاثنين 18/10 .

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أنه تقرر تحديد يوميّ الثلاثاء 19/10 والأربعاء 20/10 لجميع الطلاب المتخلفين عن إجراءات الكشف الطبي من جميع الكليات، منوهاً إلى أن الكشف الطبي من المقرر إجراؤه بمجمع صالات الامتحانات بالجامعة.

وتهيب إدارة الجامعة بكافة الطلاب بالالتزام بكافة إجراءات الوقاية والسلامة التي تتبعها الجامعة في ظل المستجدات والتوابع التي تفرضها جائحة كورونا والحرص على التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الماسكات حفاظاً علي سلامة الطلاب وتجنباً لانتشار العدوى.