انطلاق أول قافلة طبية مجانية للكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إقامة أول مبادرة مجانية في مصر والشرق الأوسط للكشف المبكر عن أمراض وسرطان البروستاتا للرجال داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في الفترة من اليوم الأحد إلى الخميس القادم والموافق من يوم 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر الجارى.



مواعيد وأماكن الحملة

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إن سرطان البروستاتا قد لا تظهر له أعراض في المراحل الأولي، ولذلك تم إطلاق المبادرة تحت شعار "صحتك ثروتك"، كما أن الاختبار يتم بأبسط الطرق العالمية والدقيقة في ذات الوقت باستخدام كواشف غير مسبوقة، حيث سوف يتم تقديم المبادرة في الأماكن التالية:- (مستشفي الكرنك الدولي ببندر الأقصر - مستشفي طيبة التخصصي بمركز اسنا - مستشفي حورس التخصصي بمركز ارمنت - مركز طب أسرة الطود - مركز طب أسرة اسنا - مركز طب أسرة القرنة - مركز طب أسرة ارمنت الحيط)، بالإضافة إلى عيادة متحركة بالأماكن والميادين العامة والحيوية.

ووجهت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الدعوة لكافة مواطني المحافظة من الرجال ما فوق الأربعين عاما إلى الاستفادة من تلك المبادرة الهامة والتوجه إلي أقرب مستشفي أو مركز مخصص للمبادرة للاستفادة.

وأكد الدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم الانتهاء من فعاليات تدريب الكوادر الطبية للغة الإشارة لمقدمى الخدمة الصحية للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، حيث تم تدريب مقدمى الخدمة الصحية بهيئة الرعاية الصحية على 800 إشارة تضم أهم التعبيرات الخاصة للصم والبكم.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم تدريب الكوادر الصحية على مدة 8 أيام متتالية، حيث إن من حقوق جميع المرضى تلقى الخدمات والرعاية الصحية الشاملة وفقا لأعلى المعايير الصحية، موضحاً أن هناك فئة من المواطنين من ذوى الهمم والصم والبكم نحتاج التواصل معهم ونوضح لهم أهمية التأمين الصحى الشامل، وبالتالي لابد من أن نتعامل مع هذه الفئة بلغة الإشارة.