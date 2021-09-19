اليوم.. بدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد الملتحقين بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

حددت جامعة سوهاج اليوم الأحد الموافق 19 سبتمر الجاري لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة عن العام الجامعي الجديد 2021/2022، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج.

وأوضح عبد الخالق في تصريحات صحفية أن أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد سوف تستمر حتي يوم الاربعاء6 أكتوبر القادم، حيث يقوم الطلاب المتقدمين للكشف الطبي بإحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج إستمارة الكشف الطبي للجامعة، لافتا إلى ضرورة مليء الإستمارة عن طريق كتابة أسم الطالب كاملاً، وأسم الكلية، وإرفاق صورة شخصية، بالإضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقاً للجدول الزمني المعلن لكل كلية.

وأكد "عبد الخالق" انه تم وضع عدة ضوابط لمنع الزحام والتكدس للحد من إنتشار "فيروس كورونا"، و تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية أثناء توقيع الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مشددا على ضرورة إرتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وقال رئيس الجامعة، أنه تحدد يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كليات الهندسة، الطب البيطرى والحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك بالادارة الطبية بالجامعة الجديدة، وأيضاً "طالبات" كلية الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة، أما بالنسبة "للطلاب" فتم تحديد الكشف الطبي لهم يوم الإثنين 20 سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر "لطالبات" كليتي التربية والالسن بالادارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، "وطالبات" كلية الصيدلة بالادارة الطبية بالمقر القديم، كما سيتم توقيع الكشف الطبي ايضاً علي "طلاب" كليات التربية والالسن و الصيدلة في اليوم التالي الأربعاء 22 من نفس الشهر بنفس الاماكن المخصصة للطالبات، موضحاً انه تم تخصيص يوم الخميس23 سبتمبر "لطالبات" كليتي التربية والاثار بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجامعى الجديد، أما "طالبات" كلية العلوم بمقر الإدارة الطبية بالمقر القديم،

وبالنسبة "لطلاب" كليتي التجارة والاثار تم تخصيص يوم الاحد الموافق26 سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد، و"طلاب" كلية العلوم بالادارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.

وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أنه تم تحديد يوم الإثنين27 سبتمبر "للطالبات" بكليتي التجارة والحقوق بالادارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات كلية التمريض بالمقر القديم، ويليه يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر "للطلبة" بنفس الاماكن، كما تم تخصيص يوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر "للطالبات" بكليتي التجارة والحقوق بالادارة الطبية بالمقر الجديد و"طالبات" معهد التمريض بالمقر القديم، اما يوم الخميس الموافق 30 سبتمبر فتم تخصيصه "لطلاب" معهد التمريض لتلقي الكشف الطبي بالادارة الطبية بالمقر القديم، و"طالبات" كليتي الاداب والزراعة بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة .واضاف "صفا" انه سيتم توقيع الكشف الطبي علي "طلاب" كليتي التربية النوعية والتعليم الصناعي يوم الاحد الموافق 3 اكتوبر القادم بالادارة الطبية بالمقر القديم، اما "طلاب" كليتي الاداب والزراعة بالادارة الطبية بالمقر الجديد، وبالنسبة "للطالبات" تم تخصيص يوم الاثنين الموافق٤ اكتوبر القادم بنفس الاماكن.

وجدير بالذكر انه تم تخصيص يومي 5و6 اكتوبر القادم لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب المتخلفين عن المواعيد السابقة، وذلك بالادارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.