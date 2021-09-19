"اليوم السابع" ينفى صورة متداولة عن فرض رسوم 10 قروش على متلقى المكالمات

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مفبركة لخبر كاذب، منسوبة إلى موقع "اليوم السابع" تزعم صدور قرار بفرض رسوم على متلقى المكاملة التليفونية بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم، بعنوان (وزير الاتصالات: فرض رسوم على متلقى المكالمة بمقدار عشرة قروش لكل دقيقة بدءا من الشهر القادم).

وتنفى مؤسسة "اليوم السابع" ما نسب إليها من نشر هذا الخبر المفبرك، وتؤكد "اليوم السابع" اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يستغل اسمها في الترويج لأخبار كاذبة ومفبركة.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد كشف إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أي مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقي المكالمة أي رسوم نهائياً، مُشيرةً إلى أن فرض أي رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتي لا أساس لها من الصحة، والتي تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.