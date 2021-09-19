المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمزارع وزوجته لحيازتهما هيروين وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، مزارع وزوجته بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لحيازتها سلاح نارى وذخيرة وكمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتوزيعها على عملائها والتربح من تجارته الغير مشروعة، وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 11629 جنايات مركز بلبيس لسنة 2021، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بناء على معلومات سرية وإذن النيابة العامة من ضبط " أحمد ال ع م" 30 عاما مزارع مقيم محافظة الإسماعيلية، وزوجته " ريهام ر ف" 26 عاما ربة منزل مقيمة الإسماعيلية، ولهما محل إقامة بمركز بلبيس، لحيازته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وبندقية آلية و14 طلقة داخل السيارة، فى كمين أعد له بمركز بلبيس، من قبل مكافحة مخدرات بلبيس، برئاسة المقدم عمرو على، عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم وزوجته و المخدر والسلاح، وتم إحالتهما من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.