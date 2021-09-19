القوات العراقية تنفذ عملية أمنية بديالى لملاحقة بقايا داعش

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى، لملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش الإرهابية.

وذكرت الخلية - في بيان - أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، باشرت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، عملية أمنية في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان، أن "القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد الإرهابيين، وعثرت على أوكار لهم، وضبطت أسلحة وذخائر وتجهيزات، ومازالت العملية مستمرة".