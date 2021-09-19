التأمينات الاجتماعية: لم نستثن أحدا من المصريين ولا مركزية في الاشتراك

إبراهيم حسان

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن مظلة التأمينات لم تستثن أحدا من المصريين في الجمهورية من الخضوع لها، وفيما يتعلق بمسألة معاشات الفنانين من مختلف فئاتهم، تمت بتكليف من رئيس الجمهورية منذ 4 أشهر، لذا تشكلت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي تضم وزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات والنقباء الثلاثة للنقابات المعنية.

أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تواجه البيروقراطية في كل المؤسسات بقوة، لذلك اتخذت - اللجنة المذكورة سلفا في الأعلى - عدة إجراءات بشأن الفنانين وكل المصريين، أولها، لا مركزية فتح التأمينات، أي يستطيع أي مواطن أن يقدم أوراقه المطلوبة منه بشأن التأمين عليه في أي مكتب تأمينات غير مرتبط بالعنوان السكني، متابعا بقوله: "عملنا إمكانية لسداد الأقساط على الحساب الجارى لأي بنك، لحساب الهيئة وفتحنا الباب مع شركات التحصيل النقدى ويستطيع أي مواطن من أي سوبر ماركت أن يسدد اشتراكات التأمينات ويحصل على الإيصال من الماكينة".

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن أي فنان يستطيع أن يقدم أوراقه لنقابته وسيتم تحويل الأوراق لهيئة التأمينات للتيسير عليهم، مؤكدا ميكنة كل إجراءات التأمينات الاجتماعية قبل يوليو 2023، وشدد رئيس الجمهورية على تنفيذ هذا الإجراء خلال اجتماع اليوم.

وأشار إلى السعي لحل أزمة الشركات الكبيرة ذات الكثابة العمالية العالية، متابعا: "أي زيادة في موارد الفنانين تمكنا من زيادة معاشاتهم إذا توافرت الموارد".