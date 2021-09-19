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افتتاح أعمال معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30% بالأقصر.. صور

الأحد، 19 سبتمبر 2021 01:58 ص
افتتاح أعمال معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30% بالأقصر.. صور معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30% بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر، مساء أمس السبت، افتتاح فعاليات معرض أهلا بالمدارس أمام مزلقان القراريش بوسط مدينة الأقصر، وذلك بحضور الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، والمحاسب صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر، وتحت رعاية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصيلحى، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وشارك فى المعرض 24 عارض على مساحة 300 متر مربع لعرض مستلزمات الاستعداد للعام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض 30% عن السوق الخارجى، كما أعلنت مديرية التموين بالأقصر عن مشاركة عدد 42 محل تجارى بتخصيص جزء من محلاتهم لمبادرة أهلا مدارس لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة.

ومن جانبه قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تم العمل فى التجهيزات لافتتاح فعاليات المعرض المحافظة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإقامة معارض "أهلا مدارس" فى جميع مدن المحافظة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

 

 

 

معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30% بالأقصر
معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30% بالأقصر

 

إفتتاح أعمال معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30%
إفتتاح أعمال معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة تصل لـ30%

 

إفتتاح أعمال معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة بالاقصر
إفتتاح أعمال معرض أهلا بالمدارس بأسعار مخفضة بالاقصر

 

 

 


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