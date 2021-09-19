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ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 08:00 ص
ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة طقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب البلاد .
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأحد ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء و شمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.
 

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