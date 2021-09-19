إسكان الوادى الجديد: إنشاء 3 وحدات إطفاء وتطوير وحدة مرور بتكلفة 21 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، عن البدء فى إنشاء 3 وحدات حماية مدنية وإطفاء جديدة وتطوير وحدة مرور في 3 مراكز إدارية بتكلفة تقديرية 21 مليونا و200 ألف جنيه .

وقال المهندس عادل عمر، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، أنه جرى البدء في تنفيذ مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بمركز باريس بتكلفة 4 ملايين و658 ألف جنيه، خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 9 فبراير 2022م، كما جرى البدء في إقامة وحدة ثانية مع سور لها بقرية الجديدة بمركز الداخلة خلال مدة تنفيذ 15 شهرًا، تنتهي في 21 فبراير 2022.

وأضاف مدير الاسكان، أن مديرية الإسكان طرحت مشروع إقامة وحدة حماية مدنية وإطفاء بقرية الراشدة بمركز الداخلة، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع خلال شهر وينتهي في مدة عام كامل، كما أنه جرى البدء في مشروع تطوير وحدة مرور الفرافرة من خلال إقامة مبنى جديد مكون من طابق واحد بتكلفة 5 ملايين و674 ألف جنيه، وسينتهي المشروع في أغسطس العام المقبل.

وأكد مدير الاسكان، أن المديرية انتهت من مشروع إقامة سور وأبراج حراسة لوحدة مرور مركز الداخلة بمدينة "موط"، بتكلفة 2 مليون و269 ألف جنيه، وسيجري تسليم المشروع ودخوله الخدمة خلال أكتوبر المقبل.