إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 118 فدانا جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، استمرار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وإزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة 118 فدانا.

وأشار المحافظ، إلى أن حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف قاد حملة مكبرة اليوم الأحد، وأسفرت عن إزالة مزارع سمكية على مساحة 118 فدانا جنوب بورسعيد، وذلك ضمن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات وأراضى الدولة بجميع الأحياء، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم توقيع العقوبات القانونية على المتعدين على أملاك الدولة.

ولفت إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين الصارمة لمنع انتشار ظاهرة التعدي على ممتلكات وأراضى الدولة.



ازالة التعديات جنوب بورسعيد



أعمال إزالة التعديات