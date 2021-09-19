"أريكة شكسبير" أهم مقتنيات مكتبة الإسكندرية لتوجيه رسالة بأهمية الكتاب.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تعد مكتبة الإسكندرية، صرحا ثقافيا كبيرا، تتضمن عددا من المكتبات المتخصصة والمتاحف والمعارض الدائمة، بالإضافة إلى المكتبة الرئيسية الخاصة بالاطلاع وبها أكثر من 2 مليون كتاب.

"أريكة شكسبير" أو المقعد المصمم على شكل كتاب مفتوح ومطبوع عليه مجموعة من المقطوعات الشعرية لشكسبير «سونيتات» وتحديدًا من المقطوعة الأولى إلى المقطوعة الثانية عشرة.

تم تصميم وتصنيع الأريكة داخل المكتبة في عام 2010، ضمن مشروع القراءة الكبرى، وتم تجديدها عام 2016 أثناء الاحتفال بمؤتمر "شكسبير 400"، الذي عُقد في المكتبة بمناسبة مرور 400 عام على وفاة الأديب الإنجليزي، وليام شكسبير. تم تدوين اسم شكسبير عليها من الخلف ووضعها في ساحة الحضارات لتوجيه رسالة للعالم أجمع بأهمية الكتاب والمكتبة.

وبعد ذلك تم نقلها داخل مبنى المكتبة الرئيسي في المستوى الأرضي E(entrance) الخاص بقسم اللغات والآداب من أجل تعريف جمهور المكتبة بشكسبير وأعماله، وبأهمية الكتاب والقراءة والأدب، وتشجيعهم على القراءة بطريقة جديدة ومبتكرة

وتستقبل المكتبة الجمهور من الساعة 9.30 صباحًا إلى 3.30 عصرًا، من الأحد إلى الخميس، على ألا يزيد العدد المسموح بدخوله يوميًا عن 300 قارئ؛ 200 لحاملي التذاكر و100 لأعضاء المكتبة،وفق الإجراءات الاحترازية .