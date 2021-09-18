اليوم السابع
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110 آلاف جنيه تعويض لأسرة كل ضحية من ضحايا بيارة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:26 م
110 آلاف جنيه تعويض لأسرة كل ضحية من ضحايا بيارة معالجة الصرف الصحى بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تقرر صرف 110 آلاف جنيه لأسر العمال الأربعة الذين لقوا مصرعهم بمحطة معالجة الصرف الصحى بسيدى غازي بكفر الشيخ، من بينهم 100 ألف جنيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، و10 آلاف جنيه من مديرية التضامن، وأصدر محافظ كفر الشيخ أصدر توجيهاته لشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتضامن الاجتماعى بضرورة سرعة صرف التعويضات.

وكانت نيابة كفر الشيخ استعدت عدد من المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء التحقيقات الازمة فى الواقعة، وبيان المتسبب فيما تعرض له العمال الاربعة، واستدعاء شهود العيان والمصابين فى الواقعة.

جدير بالذكر أن 4 لقوا مصرعهم فى حادث بيارة محطة معالجة الصرف الصحى بسيدى غازي، وهم أحمد أسامة العبد،30 سنة، مقيم بسيدى غازي، وماجد شعبان بهنسى،37سنة، وعبد الصمد عبد الله عبد الحميد 27سنة، مقيم بسيدى غازى، وعصام إبراهيم حسين، 30 سنة، وإصابة فهد احمد ابو شعيشع، 30سنة مصاب بكدمات وسحجات.

ونعىّ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، الضحايا، معربان عن بالغ حزنهما الشديد للحادث الأليم الذى ألًم بعاملين من شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بمدينة سيدى غازى، وذلك أثناء تأدية عملهم، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.


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