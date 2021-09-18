وكيل صحة الشرقية يتابع حملة معا نطمئن لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

الشرقية - إيمان مهنى - حمدي عبد العظيم

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جاهزية الفرق الطبية لانطلاق حملة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، والتي ستنطلق بالمحافظة.

واطمأن وكيل الوزارة على تواجد الفرق، وعمل الدعاية اللازمة، والتأكيد على المهام المكلف بها كلف فريق، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، من أمام ديوان عام المحافظة، كما تابع وكيل الوزارة جاهزية فرق التطعيم بلقاح كورونا، بنادي الشرطة، ومركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق، وأكد وكيل الوزارة على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة، والتطعيم بلقاح كورونا، لزيادة المناعة المجتمعية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا.



حملة معا نطمئن



حملة معا نطمئن



حملة معا نطمئن