وكالة الفضاء: ننفذ برمجيات القمر الصناعى نيكست سات 1 وإطلاقة العام المقبل

كتب محمود راغب

قال المهندس محمد يحيى رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إن معمل النموذج الهندسى أنشئ فى بداية مشروع القمر المصرى الأول إيجيبت سات 1.



وأضاف رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم عمل نفس نموذج القمر الصناعى وتجرى الاختبارات التفصيلية الكهربائية عليه للتأكد من صلاحية القمر قبل إطلاقه.



وكشف أن المعمل مجهز على أعلى مستوى وبه غرفة نظيفة ذات خصائص دقيقة مجهزة بفلاتر، لافتا إلى أن المعمل يتم اتصاله بأجهزة الاختبارات لإجراء اختبارات لكل وحدة من وحدات القمر على حدة.



وأشار إلى البدء فى عمل اختبارات الأقمار صناعية أخرى، حيث يجرى حاليا اختبار القمر نيكست سات 1 وهو من النوع نانو ستالايت فئة أعلى من الكيوب سات.



وأوضح رئيس مجموعة القدرة الكهربائية للأنظمة الفضائية بوكالة الفضاء المصرية، إلى اختبار وحدات تنفيذ الأوامر والمحاسب المركزى للقمر، والكاميرا، والمحركات وعجلة الدوران، والمصور الخاص بالنجوم لتحديد وجهه القمر، والمستشعر الشمسى وغيرها من مكونات القمر.



وأكد أن القمر الصناعى نيكست سات 1 سيجرى تنفيذ كافة البرمجيات الخاصة به من قبل الفريق المصرى بنسبة 100%، بالإضافة لتكنولوجيات أخرى بالشراكة مع شركاء أجانب، لافتا إلى أنه من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام، وإطلاقه مع بداية العام المقبل واستخدامه فى التصوير وحصر الموارد المائية والزراعات وتصوير الأراضى.