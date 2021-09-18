وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة الخامسة لمعرض الكتاب بالكاتدرائية.. فيديو

الإسكندرية جاكلين منير

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والقمص ابرآم اميل الوكيل البابوى فى الإسكندرية وراعى الكنيسة المرقسية الكبرى معرض الكتاب الخامس بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على وبحضور نائبه الدكتور أحمد بهى الدين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

وقالت "عبد الدايم" إن وزارة الثقافة تواصل جهودها لنشر الوعى بأرجاء مصر المتعددة، وأكدت دور القراءة والاطلاع فى بناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرة إلى أن معرض الكتاب الخامس بالكنيسة المرقسية يمثل أحد الروافد التنويرية بمدينة الثغر، وتوجهت بالشكر للكنيسة على استضافة المعرض للعام الخامس على التوالى، مشيدة بدورها الفاعل فى المجتمع، كما قدمت التحية للدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وفريق العمل على جهودهم الدؤوبة فى معارض الكتاب بمختلف المحافظات.

وقال اللواء محمد الشريف إن محافظة الإسكندرية تمثل مقرا ملهما للفكر والأدب والثقافة التى تعكس مكانة مصر وريادتها الحضارية، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة لنجاحها بجهدها ومثابرتها فى تأكيد ريادة مصر الحضارية وتفعيل دور قواها الناعمة داخلياً وخارجياً، كما وجه الشكر الكنيسة لمشاركتها فى نشر التنوير المعرفى بين أبناء المحافظة بكافة انتماءاتهم، متمنياً أن تحظى دورة هذا العام بالتوفيق.

وأبدى رئيس هيئة الكتاب سعادته بالتعاون المثمر والمتواصل مع الكنيسة فى نشر التنوير والذى تجسد فى الدورات المتتالية للمعرض، كما وجه الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها المستمر لكافة الأنشطة والفعاليات الإبداعية، مشيرا إلى السعى لتطوير الدورة القادمة لتشمل مشاركة كافة قطاعات الوزارة والعديد من دور النشر الخاصة واستمرار المعرض كحدث ثابت على أجندة فعاليات وزارة الثقافة.

الجدير بالذكر أن المعرض يستمر حتى 25 سبتمبر الجارى بمقر الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية ويضم مجموعة متميزة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتى يصل عددها إلى خمسة آلاف كتاب منها ثلاثة آلاف نسخة من مبادرة وزارة الثقافة ثقافتك كتابك التى يتراوح سعر الكتاب فيها بين جنيه واحد حتى عشرين جنيهاً، بالإضافة إلى الإصدارات الحديثة من (مكتبة الأسرة) وكتب الأطفال مثل سلسلة (ما) والموسوعات وغيرها من إصدارات الهيئة المتميزة، ونظرا للإقبال الجماهيرى خلال الدورات السابقة سيتم إقامة معرض هذا العام بقاعة البابا شنودة بالكلية الإكليريكية.

وقبل الافتتاح عقدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لقاء بالمقر البابوى مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القمص ابرآم إميل، بحضور الدكتور هيثم الحاح رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد بهى الدين نائب رئيس الهيئة، وعدد من قساوسة الكنيسة استعرضت خلاله الجهود التى تبذلها َوزارة الثقافة لنشر التنوير فى ربوع مصر، والعديد من المبادرات التى تنفذها لإذكاء الحركة المعرفية فى كافة المحافظات وأهمها المشاركة بقوة فى مبادرة "حياة كريمة" كما لفتت إلى مبادرة كشك الكتاب التى تدشنها الَوزارة للمساهمة فى زيادة معدلات القراءة فى المحافظات.

ورحب القمص ابرآم اميل، الوكيل البابوى فى الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى بوزيرة الثقافة فى اعرق الاماكن التاريخية على أرض مصر واكد ان الكنيسة المرقسية تعد الاولى فى افريقيا حيث انشئت فى القرن الاول الميلادي، وأضاف ان المعرض يأتى انطلاقا من الايمان بالثقافة وتأثيرها على بناء المجتمع وتشكيل الوعى والوجدان لدى الشباب بصفة خاصة وتعميق الانتماء كما استعرض اهتمام الكنيسة القبطية بنشر الثقافة واهتمامها بالموسيقى والإبداع.

وفى نهاية اللقاء أهدى القمص ابرآم إميل درع الكاتدرائية لوزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية وللدكتور هيثم الحاج لجهودهم فى نشر الوعى والتنوير، كما أهدته وزيرة الثقافة درع الوزارة التذكارى تقديراً لجهوده المتميزة فى نشر الثقافة والمعرفة.



جانب من افتتاح المعرض (7)



جانب من افتتاح المعرض (8)



جانب من افتتاح المعرض (9)



جانب من افتتاح المعرض (10)



جانب من افتتاح المعرض (11)