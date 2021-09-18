اليوم السابع
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منسق حياة كريمة في قنا: المواطن يشعر بالثقة في المبادرة لأنها من الرئيس

السبت، 18 سبتمبر 2021 09:13 م
منسق حياة كريمة في قنا: المواطن يشعر بالثقة في المبادرة لأنها من الرئيس
ماجد تمراز

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قالت سميحة عبد الرحيم، المنسق الميداني لمبادرة حياة كريمة في محافظة قنا، إن الصعيد لم يعد مُهمشاً الآن بعد إطلاق تلك المبادرة، موضحة أن أول شيء يتحدث فيه المواطن البسيط، هو توفير المدارس، ولم يعد هناك حاجة إلى التحرك لمسافات طويلة للوصول إلى مدرسة على مسافة 3 كيلومترات على الأقل.
 
وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "المبادرة"، الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز: "نحسد أنفسنا على ما وصلنا له في محافظة قنا، تم توفير فصول جديدة، وأصبحت الصورة الآن مشرقة، ومنذ عشر سنوات فقط، عندما تسمع كلمة الصعيد، تشعر وكأنك في مكان آخر من الدنيا".
 
وقالت: "تم تطوير المعامل في المدارس، والتي لم يكن يراها الطالب في السابق إلا إذا التحق بإحدى الكليات العلمية، أما الآن طالب المرحلة الابتدائية يمكنه دخول المعمل ورؤية كل تلك الأمور على أرض الواقع، وأنا كمواطنة صعيدية المشهد اختلف كثيرا عما كان عليه في السابق، وهناك ثقة كبيرة لدى المواطنين بالمبادرة لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلقها".

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