معرض للفنون التشكيلية وفعاليات فنية وندوات فى بيوت الثقافة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الثقافة بمحافظة الوادى الجديد، عن تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية على مستوى بيوت الثقافة بالمحافظة، والتى تضمنت تنظيم معرض للفنون التشكيلية ضم العديد من أشغال الخوص والخزف وبعض المشغولات اليدوية، بجانب عقد ندوة بعنوان "سرطان الثدي .. الإصابة وطرق العلاج" بالإضافة إلى عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية.

قال محسن حسب، مدير المديرية بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم السبت، إن بيت ثقافة الجديدة قدم معرض لمنتجات الحرف البيئية ضم منتجات لأشغال الخوص والأرابيسك، كما أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "التنمر بين الأطفال أسبابه وأنواعه"، بجانب ورشة رسم وتلوين للأطفال، فيما نظمت مكتبة الطفل والشباب بباريس محاضرة ثقافية بعنوان "الإدمان وأثره على الشباب".

وأضاف حسب، أن بيت ثقافة القصر ناقش كتاب "السادات بطل السلام"، بجانب ورشة رسم بعنوان "عيد الفلاح"، كما ناقشت مكتبة الطفل والشباب ببغداد كتاب بعنوان "ماذا تعلم عن النباتات الذكية"، بينما ناقش بيت ثقافة صنعاء كتاب بعنوان "مملكة القرود"، وأعد بيت ثقافة بلاط سرد قصة للأطفال بعنوان "كيف اتعامل مع مصر في الصغير".

وأكد مديرالثقافة بالمحافظة ، أن بيت ثقافة ناصر الثورة قدم قصة بعنوان " آداب السفر والطريق"، فيما جرى سرد قصة بعنوان "ناقة صالح" بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وقدمت ايضا مكتبة شرق بولاق سرد قصة بعنوان "كيف أتعامل مع لوم الآخرين"، كما أن بيت ثقافة بولاق نظم ورشة حكى بعنوان "النخيل"، كما تم تنفيذ ورشة أخرى بعنوان "تحية الإسلام فضائلها وآدابها" بمكتبة الطفل والشباب بقرية " تنيدة" بمركز بلاط.

وأوضح حسب ، أن بيت ثقافة المنيرة نفذ ورشة تدريب على أعمال الزخرفة آلي، وورشة رسم وتلوين للأطفال بعنوان "النخيل"، بينما أعد بيت ثقافة المعصرة ورشة رسم وتلوين بعنوان “المرأة في الريف”، كما جرى تنفيذ مجلة حائط توعوية عن "مخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها"، ببيت ثقافة الراشدة، وقدم قصر ثقافة "موط" بمركز الداخلة، عرضًا لفرقة التلقائيين بالقصر.