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مستشفى أسوان الجامعى يجرى جراحة لاستخراج جسم غريب من القصبة الهوائية لطفل

السبت، 18 سبتمبر 2021 07:34 م
مستشفى أسوان الجامعى يجرى جراحة لاستخراج جسم غريب من القصبة الهوائية لطفل عملية جراحية
أسوان – عبد الله صلاح

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نجح فريق طبى بمستشفى أسوان الجامعى، من إجراء جراحة ناجحة لطفل رضيع ابتلع جسما غريبا، وتم استخراجه منه، تحت إشراف الدكتور محمد زكى الدهشورى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

 

وقال الدكتور أشرف معبد، مدير مستشفى أسوان الجامعى، إنه فى إطار الخدمات الطبية والمنظومة الصحية التى يقدمها المستشفى الجامعى بأسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان لمرضى أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد، أجرى قسم الأنف والأذن والحنجرة عملية دقيقية بالمنظار لطفل عمره سنتين.

 

وأضاف مدير مستشفى أسوان الجامعى، فى بيان صحفى، أنه تم استقبال الطفل بقسم الاستقبال والطوارئ ادعاء استنشاق جسم غريب أدى إلى كحة وسعال ومستمر وضيق بالتنفس وبفحص المريض بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمنظار تم التشخيص بوجود جسم غريب بالتفرع الأمامى بالقصبة الهوائية.

 

وأشار الدكتور معبد، إلى أنه تم على الفور إدخال المريض عمليات الطوارئ وتم استخراج الجسم الغريب عن طريق المنظار والمريض بحالة جيدة وفى تحسن مستمر، وأجرى العملية الدكتور شريف فراج المدرس المساعد بالقسم والدكتور مصطفى السيد خليل المدرس المساعد بقسم جراحة الصدر والقلب، بإشراف الدكتور عصام ابو المجد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة ومدير مستشفى الجراحة.


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