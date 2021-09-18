محافظ شمال سيناء يوزع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، تسليم الفيزا كارت تعويضات لأسر الشهداء والمصابين، وقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عظيم الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وصرف التعويضات لهم .

وقال المحافظ، خلال تسليم الفيزا كارت تعويضات لأسر الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة، بحضور عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد، سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي، محمد ابو هاني، رئيس مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وكلا من عايدة السواركة، رياض إسماعيل، فايز أبو حرب أعضاء المجموعة البرلمانية، أنه يوجد فى المحافظة عدد 2915 من الشهداء والمصابين شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة، حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ 100 ألف جنيها لأسرة كل شهيد توزع طبقا لإعلام الوراثة للمستحقين، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة، حيث سيتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق حساب جارى .

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص عدد 4000 كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه تم اليوم توزيع كروت الفيزا على 10 من أسر الشهداء والمصابين، واعتبارا من غدا الأحد ولمدة 3 ايام سيتم توزيع عدد من الفيزا كارت لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش، ثم يوم 22 الجارى بمدينة الشيخ زويد ويوم 23 الجارى بمركز الحسنة بوسط سيناء، ويوم غدا الأحد والاثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة والثلاثاء لباقى قرى مركز بئر العبد، ويومى 26 و27 الجارى سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجه مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى فى أى محافظة أخرى لصرف التعويض او صرف التعويضات من اى ماكينة سحب، وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

كما قدم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أسر الشهداء والمصابين، والمتطوعين المتواصلين بشكل دائم لخدمة أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم التصديق على دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بعدد 10 أجهزة حاسب " لاب توب" لخدمة أسر الشهداء والمصابين، وسيتم استكمال تأسيس الجمعية على مراحل .

وطالب أسر الشهداء والمصابين بضرورة توجه المواطنين إلى جمعية أسر الشهداء والمصابين بالعريش لتحديث بياناتهم وأرقام الهواتف الشخصية.



محافظ شمال سيناء



محافظ شمال سيناء مع أسر الشهداء والمصابين



محافظ شمال سيناء يوزع التعويضات



محافظ شمال سيناء يوزع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين