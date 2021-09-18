محافظة الإسكندرية: نقطة ثابتة تضم جميع الجهات المختصة لمنع عودة الإشغالات بالأسواق

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرئيس حى وسط، بإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشارع الزهور بمنطقة الحضرة الجديدة بنطاق حى وسط، وتكليفه لمدير عام المتابعة بالمحافظة بالتواجد اليومى والتأكد من عدم وجود أى إشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمحاسبة أى مقصر.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن حى وسط برئاسة رجب النقيدى، قد شن حملة مكبرة بحضور هدى أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، على شارع الزهور أسفرت عن ضبط 19 حالة إشغال متنوعة، كما استهدفت الحملة إزالة كافة الحواجز التى تُعيق حركة المواطنين والمرور فى الشوارع المحيطة مما أسفر عن إزالة أكثر من 85 حاجز بأشكال مختلفة.

على الصعيد ذاته؛ تمركزت نقطة ثابتة مختصة من الحى وإدارة المتابعة بالمحافظة وجميع الجهات المعنية بشارع الزهور على مدار اليوم، وذلك لمنع عودة الإشغالات والمخالفات مرة أخرى. كما تم التنبيه على البائعين بالالتزام بحدود المحال التجارية الخاصة بهم وعدم التعدى على حرم الطريق ومن يخالف يتم اتخاذ عقوبات رادعة ضده.