لترويجها بالمحافظات.. تجديد حبس عاطلين بتهمة تزوير العملات الورقية في الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتزوير العملات الورقية وترويجها بالأسواق والمحافظات بقصد تحقيق الاستفادة المادية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلان لاحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بالإتفاق فيما بينهما على ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد العملات الوطنية بقصد ترويجها بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة على عملائهما، بهدف تحقيق الإستفادة المادية متخذان من مسكن أحدهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى، حيث يتولى أحدهما تقليد العملات مستخدماً جهاز حاسب آلى وطابعة، ويقوم الآخر بترويج تلك العملات على عملائهما ، كما أعلنا عن امتلاكهما لكميات كبيرة من العملات المقلدة ويرغبا فى بيعها لراغبى التعامل بها بمقابل مبالغ مالية وإقتسام حصيلة نشاطهما الإجرامى فيما بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم عمل كمين وإستهدافهما والقي القبض عليهما وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على العملات الورقية المقلدة جهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين إحتوائه على برنامج "الفوتوشوب" ونماذج صور لوجهى العملات الورقية المقلدة وطابعة تستخدم فى طباعة العملات المقلدة وقطاعة أوراق معدنية بالمسطرة الخاصة بها و4 هواتف محمولة ومبلغ مالى صحيح من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، كما قرر أحدهما بقيامه بتقليد العملات مستخدماً جهاز الحاسب الآلى والطابعة المضبوطين بمسكنه، وحيازتهما للعملات المقلدة بقصد ترويجها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.