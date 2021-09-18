فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمدينة بنى سويف اليوم لأعمال الصيانة

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف، اليوم السبت من الساعة 8 صباحا وحتى 11 صباحا، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالمغذيات التى تخدم المناطق.

وبحسب بيان القطاع سيتم فصل التيار اليوم السبت 9/18 "عن" النادى الرياضى، النادى الاجتماعى، نادى الشرطة، شارع أحمد عرابى".

ويتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.