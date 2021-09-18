فرحة عارمة بين المواطنين بأشمون تأثرا بأول تجربة فعلية gضخ الغاز الطبيعي للمنازل

المنوفية: محمود شاكر

أجرى سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون وبرفقته المهندس أحمد قنديل مدير عام شركة غاز مصر جولة من داخل أول منزل لمواطن بأشمون أثناء التشغيل الفعلي للغاز الطبيعي والذي تم توصيلة المدينة وسط حالة من الفرحة الغامرة.

وأكد رئيس المدينة أنه يسعى خلال الفترة القادمة لتوصيل الغاز إلى جميع المنازل مؤكدا حرص الدولة على النهوض بالخدمات الكاملة للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات من الارتياح بين جميع المواطنين، مشددا على أنه سيتابع بشكل مستمر أمور التركيب والضخ حتى تتم على أكمل وجه.

كان رئيس مدينة اشمون قد أجري جولة تفقدية إلى مقر مركز شباب أشمون وذلك لمتابعة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا في أول أيام العمل بالمركز.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية بالتوسع بمراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة، ورافق رئيس المدينة الدكتورة أمل غنيم منسق مبادرة حياة كريمة بأشمون وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير الإدارة الصحية بأشمون، وتامر عمار مدير مركز شباب أشمون، والدكتور وليد إمام منسق حياه كريمة بأشمون.

وخلال الزيارة قام سرور بالاطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة، كما تفقد المسارات المقرر أن يمر بها متلقي اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، وتفقد أيضا غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل وغرفة الموافقة المستنيرة وغرفة الجرعة الأولى والثانية وغرفة الملاحظة بعد تلقي الجرعة، وناشد سرور جموع المواطنين بمركز أشمون بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

ومن جانبه أكد سرور حرصه الدائم على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بمركز أشمون مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية في الوقوف صفاً واحداً للتصدي لجائحة كورونا.