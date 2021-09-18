طالب بجامعة المنصورة يشارك فى بعثة بمجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية بروسيا

الدقهلية شريف الديب

أنهت جامعة المنصورة إجراءات سفر الطالب محمد عبد النبي بالفرقة الرابعة كلية الهندسة لمشاركة زملائه المصريين من الجامعات الحكومية المختلفة، عقب اختيار عشرة طلاب مصريين من بين 4500 متقدم للتدرب علي تكنولوجيا الأقمار الصناعية والتجارب العملية للفضاء بجامعة سامارا بروسيا، برعاية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووكالة الفضاء المصرية.

وذلك فى إطار استراتيجية الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وصقل مهاراتهم وتدريبهم على أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة والمتعلقة بالأقمار الصناعية وعالم الفضاء.

الجدير بالذكر أنه تمت فعاليات المشاركة تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كانت مدة البعثة أسبوعين، وقد تضمن الأسبوع الأول محاضرات أكاديمية وسكاشن عملية للتطبيق على مواضيع مختلفة عن الفضاء، وذلك من خلال عدة محاضرات عن نمذجة القمر الصناعي، وتجميع nanosatellite، ومراقبة الأقمار الصناعية من خلال المحطة الأرضية والتحكم في أجهزة الإرسال، وحساب قيم القصور الذاتي للقمر، كما تضمن الأسبوع الثاني آليات عمل المشاريع التي اختارتها كل مجموعة، حيث قام الطالب محمد عبد النبي بتنفيذ مشروع "MEESIN" وهو قمر صناعي لالتقاط صور للشمس بحجم 356 ميجابايت وإرسالها للمحطات الأرضية، وذلك ضمن مجموعة عمل تكونت من طالبين مصريين وسبعة طلاب من دولة المكسيك، وطالبين من دولة إثيوبيا.



وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، إلى أن طلاب الجامعة أعز ما نملك ونعمل على توفير البيئة الجيدة لمساعدتهم على التعلم، وتأهيلهم للمشاركة فى مختلف البرامج التدريبية مع مختلف الجهات، سواء حكومية أو خاصة، كما يسعدنا أن مشاركة طلابنا فى مثل هذه البرامج التدريبية المميزة.