ضبط 24 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تمكنت مباحث التموين بأسوان، الجمعة، من ضبط 24 قضية تموينية متنوعة، خلال حملة على الأسواق، والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، وإخطار اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان.



وأسفرت نتائج الحملة التموينية، عن تحرير 24 قضية تموينية على النحو التالى: قضية تصرف فى حصة الدقيق البلدى المدعم، و5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و11 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية.



وقد لاقي ذلك استحسان المواطنين وعمقت لديهم الشعور بالأمن والثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.