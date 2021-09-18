روعة أوقات الغروب على شاطئ رأس البر فى ظل الأجواء الخريفية.. صور

دمياط معتز الشربينى

رصدت كاميرا "اليوم السابع" 1 صورة لأوقات الغروب على شاطىء بلاج رأس البر حيث سقوط قرص الشمس فى مياه البحر الأبيض المتوسط، وهو مشهد يحرص كثير من رواد المصيف على التقاط على شاطىء البلاج مصورة تذكارية لاتتكر فى مناطق أخرى، وخاصة مع قرب نهاية الموسم الصيفى الذى ينتهى بنهاية سبتمبر الجارى.

يذكر أن مصيف رأس البر هو أحد أشهر وأقدم المصايف التي عرفتها مصر نظرا لطبيعته الخاصة حيث يمتد المصيف على ساحل البحر الأبيض المتوسط أقصى شمال مصر وهو على شكل مثلث رأسه تقع في منطقة اللسان الشهيرة حيث التقاء البحر والنهر.

وتضم رأس البر عدة شواطئ المقسمة إلى شوارع أشهرها شاطىء 101،98،77،63،55،33 وشاطىء المديرية، والمنطقة الأولى، وهى جميعها شواطىء مجانية متاحة أمام المصطافين، ذلك بخلاف شاطىء نوادى القوات المسلحة، وشاطىء النخيل، ورأس البر زمان وهى شواطئ برسوم خاصة، بالإضافة إلى منطقة الجربى الشهيرة التى تطل على نهر النيل.