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رئيس جامعة القاهرة: لن نسمح بدخول الجامعة بالعام الجديد إلا لمن تلقوا اللقاح

السبت، 18 سبتمبر 2021 10:06 ص
رئيس جامعة القاهرة: لن نسمح بدخول الجامعة بالعام الجديد إلا لمن تلقوا اللقاح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ناشد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طلاب الجامعة بسرعة الحصول على لقاح كورونا بمنافذ التطعيم التي حددتها الجامعة لهم بعدد من الكليات، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد على الذين تلقوا التطعيم فقط.
 
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى تواجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان. 
 
وقال الدكتور الخشت، إن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهم سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg، ثم اختيار محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه وفي حالة تعذر الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.
 
مراكز تطعيم طلاب جامعة القاهرة بلقاح كورونا
مراكز تطعيم طلاب جامعة القاهرة بلقاح كورونا

 


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