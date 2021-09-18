توعية وهدايا على مرضى مركز أورام أسوان فى اليوم العالمى لسلامة وأمان المريض

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة وأمان المريض، صباح اليوم السبت، بمركز أورام أسوان، الذى يتم تنظيمه لأول مره فى أسوان، بحضور عدد كبير من المرضى متلقى الخدمة العلاجية، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، وتحت رعاية مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لسلامة وأمان المريض، شرح كيفية غسيل الأيدى بالطريقة الصحيحة، وأنه 80% من الأمراض تأتى عن طريق الأيدي، وعرض فيديو توضيحى لجميع الحضور، حيث تصل مد غسل اليدين من 40 إلى 60 ثانية وتشمل المراحل التالية: بل اليدين بالماء، وضع مقدار من الصابون يكفى لتغطية اليدين معًا، فرك اليدين بالراحتين، وفرك ظهر اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع تشبيك الأصابع ثم افعل نفس الشيء باليد اليمنى، خلل الأصابع وشبكها مع فرك الراحتين.

كما شملت الخطوات فرك بظهر أصابع اليد اليمنى راحة اليد اليسرى، وظهر أصابع اليد اليسرى براحة اليد اليمنى مع قبض الأصابع، فرك ظهر الكف الأيمن بإبهام اليد اليسرى بشكل دائرى ثم فرك ظهر الكف الأيسر بإبهام اليد اليمنى، وفرك راحة اليد اليمنى بحركة دائرية إلى الخلف وإلى الأمام بحيث بحيث تشبك أصابع اليد اليمنى براحة اليد اليسرى والعكس بالعكس، وبعدها تبدأ مرحلة شطف اليدين بالماء، وتجفيف اليد بالمنشفة، وغلق الصنبور بالمنشفة، وبذلك تكون اليدين أمنه لتقديم الرعاية.

وتضمن الاحتفال توزيع بروشورات التوعية بأمراض الاورام على المرضى الحضور الفاعلية، وعدد من الهدايا العينية، بالإضافة إلى توزيع العصائر والمواد الغذائية على المرضى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد المنعم، منسق الجودة بمركز أورام أسوان، إن الاكتشاف فى بدايته أفضل ومردوه احسن، أنه ليس حاجه هينه، حيث أنه كل واحده من 8 سيدات تصاب بأورام الثدي، ويعد تانى اكتر نوع من انواع السرطانات تسببًا فى الوفاة، لذلك الكشف المبكر هو الأمثل للحماية، ولكن ليس كل تغير يعد سرطان الا انه من الممكن يكون نتيجته الالتهابات، لازم نراجع الطبيب، والكشف المبكر يساهم فى شفاء بنسبة 98%.

وأضاف خلال تصريحات على هامش الاحتفال، أن هناك 3 مراحل لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي، الفحص الذاتى للثدي، فى حالة وجود تغير أو أى شك الرجوع للطبيب، تشخيص أمراض الثدى عن الأشعة.







توزيع-هدايا-على-المرضى



جانب-من-الحضور



جانب-من-الفاعليات



شرح-كيفية-غسل-اليدين



لافتة-اليوم-العالمى-لسلامة-وأمان-المريض