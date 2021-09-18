تمويل مشروعات إنتاجية بتكلفة 3.2 مليون جنيه خلال شهرين فى الخارجة بالوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن المشروع القومي للتنمية البشرية والمحلية " مشروعك"، والذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، 72 فرصة عمل من خلال تمويل 23 مشروعًا في مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال المهندس مجدي حسن الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، فى بيان صحفى ،اليوم السبت، إن عدد المشروعات التي جرى تمويلها خلال شهر أغسطس الماضي 2021م، بلغ 32 مشروعًا بقيمة 3 ملايين و271 ألف جنيه، وفرت فرص عمل لشباب الخريجين بالمركز والقرى التابعة له.

وأضاف الطماوى، في تصريح صحفى ،أنه جرى الانتهاء من تمويل على مدار شهري يونيو ويوليو الماضيين 22 مشروعًا وفرت 70 فرصة عمل بتمويل قدره 3 ملايين و310 آلاف جنيه، بواقع 16 مشروعًا في يونيو و6 مشروعات في يوليو المنقضي.

وأوضح رئيس المركز، أن أنواع المشروعات التي يجري تمويلها على سبيل المثال شراء آلات ومعدات ومشروعات تجارية وصناعية ومشروعات الثروة الحيوانية والمشروعات المنزلية حيث توفر وزارة التنمية المحلية قرض ميسر لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل للشباب وذلك عبر المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية “مشروعك”، وتتعاون الوزارة مع العديد من البنوك، البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعي المصري.

وأكد الطماوى، أن خطوات الحصول على قرض من مشروعك تبدأ بالتوجه إلى مقر "مشروعك" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة والتعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب الحصول على القرض، مؤكدا أن القرض يبدأ من 10000 جنيه حتى 2 مليون جنيه، ويجب تقديم التراخيص المطلوبة من الموظف المختص بموقع المشروع.

وأفاد الطماوى أن تسليم الأوراق لممثل البنك المختص في الموقع مع إرفاق بالتراخيص والمستندات المطلوبة، ويجب تقديم دراسة جدوى خاصة بالمشروع وتتضمن المنفذين والمشرفين عليه وتكلفته المبدئية، يجري دراسة الأوراق من جهة البنك المختص وفي حالة الموافقة يسلم القرض خلال أسبوع من تقديم الأوراق.

يذكر أن برنامج مشروعك بدأ في عام 2015 بهدف خلق فرص عمل للشباب للحد من الهجرة من الريف إلى المدن وكذلك للحد من بعض الظواهر مثل الإرهاب والعشوائيات.