بدء انطلاق حملة تحصين الحيوانات بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بمراكز أسيوط

أسيوط - فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انطلاق حملة تحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بجميع مراكز المحافظة فى وقت واحد بدءاً من اليوم السبت 18سبتمبر الجارى وحتى تحقيق المستهدف ،مشيرا الى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بقطاع الثروة الحيوانية والعمل على نشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ على الثروة الحيوانية بكافة الطرق الممكنة لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض المختلفة التى تصيب الحيوانات ومنع انتشار العدوى والعمل على تقديم خدمات أفضل للمربين والمزارعين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ خطة مديرية الطب البيطرى والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة.

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بضرورة التنسيق والتواصل المباشر مع مسئولى قطاع الطب البيطرى وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الحيوانات (الاغنام والماعز) بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

من جانبه أوضح الدكتور ممدوح بدارى مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط انه بدأ اليوم اتخاذ كافة التجهيزات والاستعدادات لانطلاق الحملة الاولى لعام 2021 لتحصين الحيوانات (الأغنام والماعز) بلقاح طاعون المجترات الصغيرة بدءاً من اليوم السبت 18سبتمبر الجارى وحتى تحقيق المستهدف والذى يصل إلى 4600 رأس أغنام وماعز بكافة مراكز وقرى المحافظة طبقاً للخطة الموضوعة مسبقاً مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به لجان التحصين والتوعية والوقاية من الأمراض الوبائية وتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين وقيامها بعمليات التحصين وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية بناءا على توجيهات وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتتم تحت رعاية محافظ أسيوط ،مناشدا مربى الحيوانات بالتعاون مع لجان التحصين لوصول الخدمة للجميع وحصول تغطية عالية لكافة الحيوانات حرصًا على صحتها مؤكدا أن لجان الإرشاد البيطرى تقوم بتوعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشرة فى القرى والتوابع على مستوى مراكز المحافظة لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربى الماشية وصغار المزارعين للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض لزياده انتاجيتها حيث إن التحصين هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من تلك الأمراض الخطيرة.