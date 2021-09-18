بدء التطعيم بلقاح كورونا بمركز الشباب بأشمون فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أجرى سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون جولة تفقدية إلى مقر مركز شباب أشمون وذلك لمتابعة تلقى المواطنين للقاح فيروس كورونا فى أول أيام العمل بالمركز .

يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتكليفات القيادة السياسية بالتوسع بمراكز اللقاح لتطعيم جميع الفئات المستهدفة، ورافق رئيس المدينة الدكتورة أمل غنيم منسق مبادرة حياة كريمة بأشمون وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير الإدارة الصحية بأشمون، وتامر عمار مدير مركز شباب أشمون، والدكتور وليد إمام منسق حياه كريمة بأشمون .

وخلال الزيارة قام سرور بالاطمئنان على سير العمل بالمركز والتأكد من توفير كافة التجهيزات الطبية اللازمة، كما تفقد المسارات المقرر أن يمر بها متلقى اللقاح بالمركز بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني، وتفقد أيضا غرف المنطقة الإدارية والمراجعة والبيانات والتسجيل وغرفة الموافقة المستنيرة وغرفة الجرعة الأولى والثانية وغرفة الملاحظة بعد تلقى الجرعة، وناشد سرور جموع المواطنين بمركز أشمون بسرعة التسجيل على المنظومة للحصول على اللقاح حفاظاً على الصحة العامة.

ومن جانبه أكد سرور حرصه الدائم على توفير كافة أوجه الدعم للارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية بمركز أشمون مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً فى سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، موجها الشكر إلى الأطقم الطبية فى الوقوف صفاً واحداً للتصدى لجائحة كورونا .