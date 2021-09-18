انطلاق فرق التواصل المجتمعي بالدقهلية لحث المواطنين للتسجيل وأخذ لقاح كورونا

الدقهلية: شريف الديب

انطلقت اليوم أتوبيسات وسيارات حملات فرق التواصل المجتمعى بمراكز والمدن والأحياء بمحافظة الدقهلية، كل فى نطاقه بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة والإدارات الصحية ومراكز الشباب، لحث وتشجيع المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح فورا، وذلك بإشراف وتنفيذ رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور أيمن مختار "محافظ الدقهلية"، أن هذه الحملات التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز المحافظة تأتى استمرارا للحملة التى أطلقها السيد رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة الأربعاء الماضى التشجيع لجموع المواطنين لسرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح وذلك من خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعى المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفورى وتوجيه المواطنين لتلقى اللقاح فى ذات اليوم من خلال مراكز الشباب القريبة منهم والمعدة لهذا الغرض من خلال رسالة نصية تصل للمواطن فور قيامه بالتسجيل.

وأشار المحافظ أن الفرق بكل مركز ومدينه وحى تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات لرفع مستوى الوعى لدى المواطنين بأهمية التطعيم لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة ولتشجيعهم على التسجيل وتلقى اللقاح حرصا على حياتهم وسلامتهم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى إطار حملات وزارة الصحة بالمحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة والفعالة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ففى الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بشأن حملة "معا نطمئن… سجل الآن".