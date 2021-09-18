النيابة العامة تأمر بدفن الشاب محمد بندق صاحب واقعة "دفن شاب بديلا لآخر" ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدرت النيابة العامة ببورسعيد، قرارا، بدفن الشاب محمد بندق صاحب واقعة "دفن شاب بديلا لآخر" ببورسعيد حيث قررت النيابة إخراج جثمان "أ.ف" الذى دفن بالخطأ بدلا من جثمان الشاب "محمد سامي بندق" وتشريحها ثم الدفن، كما قررت النيابة تسليم جثمان الشاب "محمد بندق" من المشرحة إلى أسرته لدفنه بدلا من الجثمان الذي استلموه بالخطأ أمس.

وكشف دكتور محمد الكيكي، مدير مستشفى المبرة في بورسعيد، تفاصيل واقعة دفن جثة شاب بدلا من آخر عن طريق الخطأ، لافتا إلى أن المستشفى استقبلت عن طريق سيارات الإسعاف جثتين لشابين توفيا في حادثتين منفصلتين لوضعهما في المشرحة أحدهما من بورسعيد والأخر من المطرية، ثم حضر بعد ذلك طبيب الصحة وبرفقته أقارب الشاب الأول من بورسعيد ويدعى "م.س" وتعرف أقارب الشاب على جثة وأقرا أنها لنجلهما، وقام بتغسيله وتوجها إلى المدافن لدفنه، وبعد ذلك اكتشف فرد الأمن المسئول عن المشرحة أنهم أخذوا جثمان شاب المطرية بدلا من نجلهم، فأرسلت إدارة المستشفى فرد الأمن إلى المقابر بإخبار أسرته فلم يستجيبوا، فتوجه عدد أخر من أفراد الأمن بالمستشفى إلى المقابر للحديث مع أسرته دون جدوى، فحررت إدارة المستشفى محضر إثبات حالة بالواقعة في قسم الشرطة.

وأكد مدير المستشفى على أنه حضرت أسرة شاب بورسعيد إلى المستشفى وتأكدوا أنهم دفنوا شخص آخر بدلا من نجلهم وأن ابنهم مازال في مشرحة المستشفى، وذلك قبل أن تتخذ النيابة قرارها سالف الذكر.