"المجتمعات العمرانية" تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: المجتمعات العمرانية تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

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بالإجماع.. من بين أكثر من 170 ترشيحًا.. "المجتمعات العمرانية" تفوز بجائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.. وزير الإسكان: الهيئة لاقت دعما كبيرًا من الرئيس السيسي.. تنفذ 25 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية.. واللجنة أكدت على دور الهيئة طويل الأجل في تحقيق العمران المستدام من خلال مشروعات إسكان اجتماعي آمنة

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