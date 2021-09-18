الصحة: توفير أدوية جديدة لعلاج أعراض كورونا تقلل الحمل الفيروسى فى الدم

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، عن توجه الوزارة لتوفير أدوية جديدة ستغير قواعد اللعبة مع فيروس كورونا المستجد، وتقلل الحمل الفيروسي.

وأوضح "مجاهد"، في تصريحات له مساء اليوم الجمعة، أن الأدوية الجديدة على رأسها عقار مولنيبيرافير أو Molnupiravir الذي يعمل على تقليل الحمل الفيروسي للمرض.

وأضاف أن مصر تشارك في دراستين للشركة المنتجة لعقار Molnupiravir ، منوها إلى أن الأدوية الحديدة التي تعمل الوزارة على توفيرها تتضمن دوية للمخالطين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتجه إلى دراسة تطعيم الأطفال، ولكن تطعيمهم لن يكون بشكل عام، وسيتم وضع أولويات لتطعيمهم.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، عن تطعيم 2.4 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وباقي نحو مليون أخرين سيتم تطعيمهم خلال أيام، إلى جانب تطعيم العاملين في وزارة التربية والتعليم، وتوفير مليون جرعة لتطعيم طلاب الجامعات والعاملين في وزارة التعليم العالي، وسيتم توفير مليون جرعة أخرى، بحيث ينتهي تطعيمهم قبل يوم 9 أكتوبر المقبل.

وكشف عن وصول 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر الجاري، والتعاقد على أكثر من 1000 ثلاجة لحفظ اللقاحات هدية من يونيسيف، مضيفًا أنه خلال الأسبوع المقبل ستستقبل مصر أكثر من 3.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وأكد حصر جميع المواطنين الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني لحجز موعد التطعيم، والوزيرة الدكتورة هالة زايد، وجهت بأن تصلهم رسائل تحديد الموعد اليوم وغد، حيث تم بالفعل توجيه حوالي مليون رسالة وتوجيه المواطنين إلى 157 من المراكز التي كانت مخصصة للمسافرين بعد انخفاض معدلات الطلب على لقاحات السفر.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور خالد مجاهد، أن حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أول أمس الوزارة، من خلال 3 اتوبيسات تجوب المحافظات لمساعدة وتشجيع المواطنين على التسجيل، تقوم بإدخال بيانات المواطنين وتصلهم رسالة فورية ويتلقى المواطن اللقاح في نفس اليوم، منوها إلى أن أكثر من 85% ممن سجلوا تلقوا اللقاح، مضيفا أن الحملة تمكنت اليوم من الوصول لـ6200 مواطن وتوعية 17 ألف مواطن، وستواصل عملها خلال الأيام القادمة في باقي المحافظات.