التحفظ على نصف طن صويا منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص بالإسكندرية

الإسكندرية: أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 500 كيلو بروتين صويا منتهى الصلاحية، داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجه بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص، لحيازته كميات من بروتينات صويا منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام قبل ترويجها بالأسواق.

على الفور تم مداهمة المخزن وألقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 25 شكارة بروتين صويا منتهى الصلاحية، زنة 20 كيلو بإجمالي نصف طن، كما عثر على خاتم يستخدم في عمليه مد فترة الصلاحية بعد محو تاريخ الصلاحية المنتهى على خلاف الحقيقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.