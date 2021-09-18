ألقى اللوم على أهله.. قصة إنقاذ شاب بعد محاولة إلقاء نفسه من أعلى كوبرى طلخا

كتب محمد تهامى زكى

نجح المارة فى إنقاذ شاب من الموت، والذى اتخذ قرار إلقاء نفسه من أعلى كوبرى طلخا فى محافظة الدقهلية، بعدما أوضح خلال فيديو بث مباشر عبر حسابه على فيس بوك، نيته إلقاء نفسه من أعلى الكوبرى، وذلك قبل تنفيذ محاولته بدقائق، بداعى وجود مشاكل عائلية مع أسرته ومواجهة العديد من الضغوط النفسية.



الشاب إسلام

وخرج الشاب بصوته فى الفيديو، قائلا: "يا ريت بالله عليك ميكونش حد زعلان منى، أنا عارف إنى هموت كافر وهقابل ربنا وأنا كافر، بس غصب عنى ومن كتر الضغوط اللى أنا فيها، خلاص.. خلاص بجد، ولما انتحر أهلى ما يجوش يستلموا جثتى، أى حد غريب وأى حد يشوف الفيديو ده يستلم جثتى، أهلى لأ.. مش عايز أشوفهم لأنهم اللى وصلونى لكده".





وأضاف الشاب الذى يدعى إسلام عبد الرحمن: "ده آخر فيديو بعمله، وآخر فيديو هتسمعوا فيه صوتى، ياريت أى حد من أصحابى زعلان منى، ميزعلش منى أكيد أنا غصب عنى، أنا زعلتك أكيد بس غصب عنى، انت عارف إسلام طيب إزاى وعمره ما فكر يأذى أو يزعل حد".



النيل من أعلى كوبرى طلخا

ووجه إسلام، رسالة لحبيبته، قائلا: "بالنسبة لحبيبتى أنا آسف آسف آسف، مكنتش معاكى أد وعودى، ولو لفيت الدنيا كلها مش هلاقى ضفرك ولا حد زيك، صدقينى وأقسم بالله أنا عمرى ما هلاقى حد ضفرك".

وأضاف إسلام: "بالنسبة لأهلى ربنا يسامحكم.. ربنا يسامحكم بجد، انتوا السبب فى اللى أنا هعمله دلوقتى، انتوا اللى وصلتونى لكده، قدام ربنا أنا هاجى وأقول أنا مش مسامحكم، بجد أنا مش مسامحكم".





وقبل تنفيذ محاولة إلقاء نفسه من أعلى كوبرى طلخا، كتب الشاب عبر ستورى حسابه الشخصى على "فيس بوك": "أنا فى طريقى للانتحار من فوق كوبرى طلخا، عارف إنى هموت كافر بس الضغوط النفسية مش قادر استحملها خلاص تعبت.. الموت هيبقى راحة بالنسبة لى".

وبعد ما يقرب من ساعة ونصف، من بث محاولة إلقاء نفسه من أعلى الكوبرى، خرج أحد المارة الذين نجحوا فى إنقاذ الشاب من الموت، ببث مباشر آخر عبر حساب "إسلام"، ليطمئن عائلته وأصدقائه على سلامته، قائلا: "إسلام كويس وتمام والحمد لله، وأصحابه وزمايله قاعدين معاه وبيكلموه فى شارع جيهان، وهو مكنش عاوز يتصور، لكن احنا عملنا لايف من حسابه عشان الناس تطمن عليه، لو فى حد من أهله أو أصحابه يتطمن عليه".