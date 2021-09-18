أخبار × 24 ساعة.. انقطاع المياه عن مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات بسبب الصيانة

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التعليم العالى: كارت ذكى لكل طالب جامعى لتقديم الخدمات الدراسية إلكترونيا



التعليم العالى: تخصيص ما يقرب من 2.7 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية



غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد فى الاتجاهين لمدة 5 أيام



ازاى تشترى مستلزمات المدارس بأرخص الأسعار من خلال مبادرة كلنا واحد.. فيديو



غلق جزئى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من نفق عباس للمنيب غدا



التضامن تقرر مضاعفة عدد معارض الأسر المنتجة فى المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء



انقطاع المياه غدا عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة



التنسيق يعلن مد باب قبول أوراق الحاصلين على الدبلومة الأمريكية حتى 25 سبتمبر



وزير التعليم العالى يفتتح مركز التطعيم ضد كوورنا بطب الجلالة ويتفقد معامل الجامعة



القوى العاملة تتابع عودة جثمان مصرى ومستحقات أسرته فى إيطاليا



القوى العاملة: استخراج 699 شهادة قياس مهارة وتعيين 437 شاباً بالفيوم



