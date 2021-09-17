ميناء دمياط: رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102929 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة. وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 61146 طنا تشمل: 3617 طن يوريا و51520 طن فوسفات و2600 طن مولاس و3409 أطنان بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60304 أطنان تشمل: 31791 طن ذرة و684 طن أبلاكاش و10716 طن قمح و4871 طن حديد و6400 طن خردة و5842 طن نواتج تقطير .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 304 حاويات مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطا وبطاطس وبقدونس وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وبردقوش وبصل وحبة البركة وكتان وينسون وسمسم) وفواكه (تمر) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والجزائر وسنغافورة وألمانيا والصين وأمريكا وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 607 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 861 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 102929 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71617 طنا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع الفيوم و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة .