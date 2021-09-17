مسجد حديث على الطراز الفرعونى بالفيوم.. والأوقاف تقرر إزالة الرسومات ..صور

الفيوم - رباب الجالي

آثار مسجد تم ترميمه حديثا على الطراز الفرعونى بقرية النزلة بمحافظة الفيوم جدلا كبيرا، حيث ظهرت رسومات فرعونية على واجهة المبنى وعلى الأعمدة، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعى هذا الشكل وقالوا إنه لا يتناسب مع المسجد.

وقال الدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم، إن المسجد ليس أثرى وهو مسجد تابع لوزارة الأوقاف وموجود بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، لافتا إلى أن المسجد تم ترميمه حديثا بالجهود الذاتية بهذا التصميم.

وأوضح أنه تم انتداب لجنة وقامت بمعاينة المسجد وخلال يومى السبت والأحد سيتم طمس كافة الرسومات لتتناسب مع المسجد.



جانب-من-المسجد



مسجد-تم-ترميمه-حديثا-على-الطراز-الفرعونى-بقرية-النزلة