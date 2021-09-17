محافظ مطروح يفتتح الوحدة الصحية بقرية أم الرخم.. صور

مطروح - حسن مشالى

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، الوحدة الصحية بقرية أم الرخم يرافقه اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والنائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد على، وكيل وزارة الصحة والمهندس ابراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان وعمد ومشايخ القرية.

وتمت أعمال تطوير الوحدة الصحية من إحلال وتجديد بتكلفة 6 ملايين جنيه من تنفيذ مديرية إسكان مطروح، وتتكون من طابقين على مساحة 428م، وعلى مساحة إجمالية 1200م، ويضم الطابق الأول عيادات أسنان وكشف وطوارئ وملاحظة ومكتب صحة أسرة وتثقيف وتنظيم أسرة ومعمل متكامل، والطابق الثانى من سكن مجهز للأطباء والممرضات.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لأهالى القرية على افتتاح مبنى الوحدة الصحية وتقديم مزيد من الخدمات الصحية والطبية للأهالى وزائرى المحافظة، خاصة على الطريق السياحى لهضبة عجيبة، موجها مديرية الصحة بعرض تقرير يومى عن أعمال الوحدة، مع أهمية الحفاظ على كافة الأجهزة والمعدات والقوى البشرية بما يعمل على استقرار الخدمات الصحية المقدمة وأهمية إعلام الاهالى والتوعية بالخدمات اللى تقدمها الوحدة الصحية للتيسير على الأهالى.



محافظ مطروح مع الأهالي



جانب من الافتتاح



الوحدة الصحية بأم الرخم