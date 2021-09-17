محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكوبرى مبارك.. صور

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بشبين الكوم، بدأت بتفقد الأعمال النهائية لصيانة ورفع كفاءة كوبرى مبارك ومتابعة انتظام الحركة على الكوبرى باعتباره شريان حيوى يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز أعمال تطوير الكوبرى فى فترة وجيزة من خلال تكثيف الأعمال، موجها بسرعة إنهاء أعمال الدهانات والتجميل، يأتى هذا ضمن خطة التطوير التى تشهدها مدينة شيبن الكوم.

كما استكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد كوبرى عمر أفندى ومتابعة الانتهاء من وضع طبقة أسفلتيه جديدة تساهم فى رفع كفاءته، مشددا بالمتابعة الدورية وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الكوبرى ورفع أى إشغالات فورا، مشيرًا إلى تعيين حراسة أمنية على الكبارى على مدار الساعة منعا لوجود أى إشغالات والحفاظ على المظهر الجمالى.

وتابع محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة وصيانة وإصلاح كوبرى القاصد للوقوف على الوضع الحالى ونسب تنفيذ الأعمال، مشدداً على ضرورة تسريع الأداء وتكثيف الجهود للانتهاء من رفع كفاءته حفاظاً على مصالح المواطنين باعتباره مدخل حيوى لمدينة شبين الكوم .

وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم لإحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين.



جانب من جولة المحافظ



محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكوبرى مبارك



محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير كوبري مبارك