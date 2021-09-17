محافظ البحيرة يعتمد مخططات جديدة بمركزى الدلنجات وكوم حمادة لمواجهة العشوائيات

البحيرة - ناصر جودة

اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، المخططات التفصيلية لعدد من القرى والمناطق بمركزى الدلنجات وكوم حمادة.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف و كذلك استيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة .

وتضمنت الخطة الجديدة اعتماد خريطة خط تنظيم المخطط التفصيلى لمنطقه الصاوى المعتمد بالقرار رقم 1034 لسنه 2018 بمدينه الدلنجات، وكذلك اعتماد خريطه خط تنظيم لمنطقه الطفله المعتمدة بالقرار رقم 461 لسنه 2017 بمدينه الدلنجات

كما تم اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقريه بريم التابعة للوحدة المحلية لقريه كفر بولين بكوم حمادة وكذلك تعديل المخطط التفصيلى لقريه تلبقا التابعة للوحدة المحلية لقريه الطود بكوم حماده

من جانبها أكدت المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بأنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع لمراعاة ما ورد بالمخطط الإستراتيجى وأحكام قانون البناء ولائحته التنفيذية وذلك عند اعتماد المخططات التفصيلية .

وأضافت أنه على الوحدات المحلية الالتزام بالكتب الدورية والقواعد والقرارات المعمول بها عند اصدار شهادة الصلاحية والترخيص .