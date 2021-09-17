ضبط شركة لبيع زيوت السيارات المقلدة والمنتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على الأسواق لمواجهة بيع السلع المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط شركة لبيع وتوزيع زيوت السيارات المقلدة والمغشوشة والتحفظ على 1440عبوة زيت فرامل مقلدة و192عبوة زيت فرامل من نوع آخر، بالإضافة إلى 85 جركن زيوت منتهية الصلاحية لأحد الشركات الكبرى إلى جانب ضبط كميات من زيوت السيارات المقلدة والمغشوشة والتى تم التلاعب فى بياناتها .

كما تم ضبط مصنع منتجات ألبان غير مرخص والتحفظ على كميات من المواد الخام و100 كيلو جبنة منتج نهائي، وكذلك ضبط أحد مصانع مقرمشات الأطفال والتحفظ على 50 كيلو عبوات غذائية منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأشرف على تلك الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية.