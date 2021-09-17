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صندوق التنمية الحضرية: صرف 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات حتى نهاية العام

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 07:44 م
صندوق التنمية الحضرية: صرف 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات حتى نهاية العام تطوير العشوائيات
كتب محمد شرقاوى

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قال إيهاب الحنفى منسق صندوق التنمية الحضرية، إنه تم صرف 40 مليار جنيه لتطوير العشوائيات حتى نهاية العام الجارى. 
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم عبر برنامجها مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه تم نقل عدد كبير من السكان فى عزبة أبو قرن، وأن الدولة تبذل جهود كبيرة لتطوير العشوائيات". 
 
وتابع: "هناك عمل كبير جدا بمنطقة الفسطاط، ولدينا حدائق الفسطاط وجوهرة الفسطاط، ونعمل عليهم بشكل كبير، ويعد مشروعا ثقافيا ترفيهيا، وأكبر حديقة متواجدة على مستوى العالم على مساحة 500 فدان.. ونعمل على 4 مراحل فى مساحة 600 فدان".
 
وكانت المهندسة جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أكدت أنه تم نقل 1120 أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وتسليمهم وحدات سكنية مفروشة بمدينة معا بالسلام، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، خلال تفقدها أعمال إزالة المنطقة العشوائية، أنه تم إزالة 350 عقارا، مشيرة إلى أن كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، تتسلم وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.

ايهاب حنفى

التنمية الحضارية

تطوير العشوائيات

رانيا هاشم

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