جزيرة فاضل بالشرقية تحتفل برئيس اتحاد عمال فلسطين.. فيديو وصور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من احتفالية جمعت أكبر عدد من الفلسطينيين لتعيين العمدة عيد النامولى رئيسا لاتحاد عمال فلسطين على مستوى الجمهورية.

وقال العمدة عيد النامولى إنه سيبذل قصارى جهده لعمل كل ما يلزم الفلسطينيين بمصر الحبيبية، خاصة وأن القيادة السياسية وجميع الجهات التنفيذية تبذل قصارى وسعها لتذليل كل العقبات أمام الفلسطينيين.

وتقدم النامولى بالشكر للقيادة السياسية لوقوفها إلى جانب القضية الفلسطينية، وأنه وجميع الفلسطينيين يقدرون وقفة مصر والمصريين من أجل نصرة القضية الفلسطينية.

وقال الدكتور نبيل عسكر عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير أنه فخر لمركز أبو كبير أن يتم اختيار رئيس اتحاد عمال فلسطين من أبناء المركز، موضحًا أن مصر هى نبض الأمة العربية، فنحن شعب واحد الأمناء واحدة وأفراحنا واحدة.

واضاف سليم التلولى رئيس اتحاد الفنانيين الفلسطينيين بمصر أن جميع الشعب الفلسطينى يشكر القيادة السياسية المصرية، ويقدر تماما ما تقوم به مصر تجاهنا وتجاه كل العرب.



احد-الفلسطينيين-



الاحتفالية-



حضور-الاحتفالية---------



عدد-من-الفلسطينيين-