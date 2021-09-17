اليوم السابع
Ads
الجمعة، 17 سبتمبر 2021 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل ضمن "حياة كريمة" بقرية جريس

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 03:02 م
ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل ضمن "حياة كريمة" بقرية جريس انطلاق فعاليات المسرح المتنقل
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت مديرية الثقافة بالمنيا، اليوم الجمعة، تنظيم فعاليات المسارح المتنقلة، بقرية جريس، بمركز أبو قرقاص، والذى تأتى ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لليوم الثانى على التوالي، و التى أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن تلك الفعاليات تأتي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر الوعى الثقافى بين فئات المجتمع، فى إطار المشروع القومى لتحقيق العدالة الثقافية، ولتحقيق كافة جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري، مشيراً إلى ان الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى مركز أبو قرقاص، وهي، (جريس، وأبيوها، وبنى عبيد)، والتى تعد من القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، أن الفعاليات شملت تقديم، أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، أعقبها فقرة لاكتشاف المواهب فى الغناء من أبناء القرية، بجانب تنظيم عدد من الورش الفنية، شملت، (الأشغال اليدوية، ورشة الخيوط وتصنيع المكرمية والشنط، ورشة التدريب على الرسم والتلوين للأطفال)، إلى جانب معرض الكتاب والذى يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من أغانى الطرب الأصيل.

242106210_2922436434639187_5303438808766339800_n
جانب من الفعاليات
 
241362502_396626485165480_9116825074928887449_n
انطلاق فعاليات المسرح المتنقل لليوم الثاني 
 
241989240_555779802160560_6858597555146629713_n
فعاليات المسرح المتنقل 
 
242117407_145194261073999_7551060594352965335_n
المسرح المتنقل

أخبار المحافظات

ثقافة المنيا

المسرح المتنقل

حياة كريمة

قرية جريس

مديرية الثقافة بالمنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة