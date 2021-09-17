ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل ضمن "حياة كريمة" بقرية جريس

المنيا - حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الثقافة بالمنيا، اليوم الجمعة، تنظيم فعاليات المسارح المتنقلة، بقرية جريس، بمركز أبو قرقاص، والذى تأتى ضمن القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لليوم الثانى على التوالي، و التى أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن تلك الفعاليات تأتي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف نشر الوعى الثقافى بين فئات المجتمع، فى إطار المشروع القومى لتحقيق العدالة الثقافية، ولتحقيق كافة جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري، مشيراً إلى ان الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع، بقرى مركز أبو قرقاص، وهي، (جريس، وأبيوها، وبنى عبيد)، والتى تعد من القرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جانبه، أوضح خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، أن الفعاليات شملت تقديم، أمسية شعرية، لعدد من الشعراء، أعقبها فقرة لاكتشاف المواهب فى الغناء من أبناء القرية، بجانب تنظيم عدد من الورش الفنية، شملت، (الأشغال اليدوية، ورشة الخيوط وتصنيع المكرمية والشنط، ورشة التدريب على الرسم والتلوين للأطفال)، إلى جانب معرض الكتاب والذى يضم إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، كما قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من أغانى الطرب الأصيل.



جانب من الفعاليات



انطلاق فعاليات المسرح المتنقل لليوم الثاني



فعاليات المسرح المتنقل