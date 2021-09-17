تعرف على إنجازات جامعة طنطا فى التحول الرقمى.. أبرزها نظم التشغيل الإلكترونى

الغربية عادل ضرة

استعرض الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أهم إنجازات الجامعة فى ملف التحول الرقمى فى كارت الهوية الذكى والدفع والتسديد الإلكترونى كجزء من المنظومة الشاملة للشمول المالى والكتاب الإلكترونى وحماية الملكية الفكرية وتطوير البوابات الإلكترونية ونظم التشغيل الإلكترونى الموزعة خلال مشاركته بفعاليات منتدى التعليم العالى والبحث العلمى فى عصر التحول الرقمي.

ونظم المنتدى وزارة التعليم العالى على مدار يومى الخميس والجمعة (16-17سبتمبر الجاري) بالعين السخنة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والدولية والتكنولوجية، والمعاهد البحثية، وعدد من ممثلى وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة، وخبراء تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة، انطلاق جامعة طنطا، بقوة نحو جامعات الجيل الثالث الذكية، مشيرا إلى حدوث قفزة فى البنية التكنولوجية بالجامعة بزيادة "المعالج" من 300 إلى 1400 وزيادة "السيرفرات" من 13 إلى 47 وزيادة قدرات الانترنت 6 أضعاف ما كان قبل يناير الماضى ورقمنة الخدمات الطلابية والسداد الإلكترونى للمصروفات ومنصة ذكية للكتاب الإلكترونى.

كما استعرض كارت الهوية الرقمية، مؤكدًا الانتهاء من إعداد الكروت ‏لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما تم اعداد كروت ذكية أيضًا للسيارات موضحًا أن الكارت به شريحة تحمل كل المعلومات وله باركود وسيتم توزيعها خلال أيام فى بداية العام الدراسي.

وأوضح أن التحول الرقمى الشامل والشمول المالى ودعم الاقتصاد المبنى على المعرفة ورقمنة الكليات يأتى على رأس الأولويات، لذلك بدأ الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الموزعة لتخدم كافة الأنشطة الجامعية التعليمية والبحثية والإدارية كإجراءات أساسية لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.

‏وأضاف الدكتور محمود ذكى، أن الجامعة اتخذت خطوات متسارعة نحو تحقيق تحول رقمى شامل، كان من بينها دعم مركز البيانات الرئيسى بالجامعة بعدد 47 خادم حديثة مدعومة بوحدات تخزين ودمجها داخل منظومة تأمين البيانات والنسخ الاحتياطي، موضحًا ان بتلك الإضافات تكون قدرات مركز البيانات قد زادت بمتوسط 400%، كما تم ربط كافة المجمعات الجامعية بكوابل الفيبر فى ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفع سرعة شبكة المعلومات من 200 ميجا بت ثانية إلى 500 ميجا بت ثانية.

وأشار إلى أنه تم دعم شبكة المعلومات بالجامعة بسرعة لاسلكية إضافية 700ميجا بت ثانية بخمسة مجمعات جامعية لتصل الزيادة إلى 600% فى سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت.

كما تم تعديل منظومة تأمين المعلومات وتوزيع الاستهلاك على الخدمات والجهات المختلفة، تواكب ذلك مع تحسين نوع وعدد الخدمات الإلكترونية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين والمتدربين مثل منصة الأبحاث الطلابية والمنصات التعليمية ومنصات التدريب.