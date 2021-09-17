بريطانيا ترفع مصر من قائمة الدول الحمراء الخاصة بكورونا

كتب عبد الوهاب الجندى

قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أنه تم رفع أيضا كل من تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.