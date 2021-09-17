اليوم السابع
Ads
السبت، 18 سبتمبر 2021 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بريطانيا ترفع مصر من قائمة الدول الحمراء الخاصة بكورونا

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 06:51 م
بريطانيا ترفع مصر من قائمة الدول الحمراء الخاصة بكورونا مطار لندن - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت السلطات البريطانية، رفع اسم مصر من قائمة الدول الحمراء، الممنوعة من دخول البلاد بسبب إجراءات فيروس كورونا، اعتبارا من الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، قال وزير النقل جرانت شابس، إنه سيتم رفع ثمانية دول من القائمة الحمراء اعتبارًا من الأربعاء المقبل، وهذا يعني أن الأشخاص العائدين من الدول الثمانية بينهم مصر لن يضطروا الآن إلى البقاء في الحجر الصحي بالفنادق، ولن تكون اختبارات "البوليميراز" مطلوبة للمسافرين المحصنين بالكامل العائدين إلى إنجلترا.

وأشارت وسائل الإعلام البريطانية، إلى أنه تم رفع أيضا كل من تركيا وباكستان وجزر المالديف وسريلانكا وعمان وبنجلاديش وكينيا، من القائمة الحمراء.

 


بريطانيا

قائمة الدول الحمراء

مصر

الدول الحمراء

القائمة الحمراء

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة